Несколько игроков сборной России имеют проблемы со здоровьем

Пресс-служба сборной России на своей странице в Twitter рассказала о состоянии футболистов национальной команды после матча седьмого тура квалификации Евро-2020 с Шотландией (4:0).

«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.

После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», — говорится в сообщении. 0