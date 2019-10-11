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    Несколько игроков сборной России имеют проблемы со здоровьем

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Пресс-служба сборной России на своей странице в Twitter рассказала о состоянии футболистов национальной команды после матча седьмого тура квалификации Евро-2020 с Шотландией (4:0).

    Футболисты сборной России
    Футболисты сборной России

    «После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей.

    После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.

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    • Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», — говорится в сообщении. 0

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