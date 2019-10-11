ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаДзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
  • 10:48
    • Защитник «Зенита» из-за травмы может пропустить до восьми месяцев
  • 10:04
    • Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 08:51
    • Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по голам в большинстве
  • 23:38
    • Сборная России разгромила Шотландию в Москве
  • 23:18
    • «Спартак» надеется получить ответ от Тедеско 11 октября
    Все новости спорта

    Защитник «Зенита» из-за травмы может пропустить до восьми месяцев

    Футбол России Зенит
    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прошел первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге в матче 12-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

    Эмануэль Маммана
    Эмануэль Маммана

    По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба питерской команды.

    В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. Если аргентинскому футболисту понадобится операция, он может пропустить до восьми месяцев.

    В текущем сезоне Маммана провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
  • 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Спартак-2» — «Торпедо»
  • 3.00
  • Завтра в 12:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Финляндии обеим командам нужна победа
  • «Йокерит» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • В матче лидеров конференций будет предостаточно голов
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Англия снова устроит погром?
  • Чехия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, дубль Овечкина, Радулов не реализовал два буллитаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 октября 08:370
  • 10:17
    • Кучеров — вторая звезда дня в НХЛ
  • 23:21
    • Коллина: С VAR гол можно праздновать дважды
  • 11:05
    • Комличенко: Мечтаю сыграть на Евро, как и все
    Артем Дзюба Футбол «Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020Изучаем, как сборная России готовится к решающим матчам отбора к Евро-2020 09/10/2019 в 19:590
  • Экспресс дня

  • Португалия и Турция пополнятся тремя очками
  • 2.47
    •
  • 10:33
    • Эден Азар: Бельгии нужно набрать максимум очков в группе
  • 07:29
    • Кларк: Результат матча против России для Шотландии просто ужасный
  • 07:14
    • Черчесов: В игре с Кипром Россия будет настраиваться на победу
    «Баффало» — «Монреаль» Хоккей НХЛ. «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес», два очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 октября Вчера в 08:270
  • 07:00
    • Бышовец: Сборной России не стоит обольщаться победами над слабыми командами
  • 00:17
    • Польша разгромила Латвию, Австрия обыграла Израиль, Словения уступила Северной Македонии
  • 23:50
    • Сборная Нидерландов вырвала победу у команды Северной Ирландии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие