Защитник «Зенита» из-за травмы может пропустить до восьми месяцев

Эмануэль Маммана
globallookpress.com
По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба питерской команды.
В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. Если аргентинскому футболисту понадобится операция, он может пропустить до восьми месяцев.
В текущем сезоне Маммана провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1). 0