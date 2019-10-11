Защитник «Зенита» из-за травмы может пропустить до восьми месяцев

Защитникпрошел первичное медицинское обследование после травмы, полученной в Екатеринбурге в матче 12-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба питерской команды.

В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. Если аргентинскому футболисту понадобится операция, он может пропустить до восьми месяцев.

В текущем сезоне Маммана провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1). 0