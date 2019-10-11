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    Комличенко: Мечтаю сыграть на Евро, как и все

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился впечатлениями о свой дебюте за национальную команду в отборочном матче Евро-2020 с Шотландией (4:0).

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    «Счастлив при таком счете и победе выходить. Спасибо парням и штабу, что поддержали. Вообще бомба! Я и пятью минутами насладился, шаг за шагом, ничего. Не прям чтобы сборником себя ощущаю уже. Потихоньку лучше себя чувствую в коллективе. Волнения не было, чувствовал себя спокойно. Атмосфера бомба! Мечтаю сыграть на Евро, как и все!

    Если дадут шанс, буду рад выйти с Кипром. На замене поздравил Дзюбу с голом: "Молодец, машина!" Классика. У самого есть свое празднование. Если вы не заметили, я забиваю в Чехии! Но для сборной будет отдельное. Я обычно целую кольцо на пальце, а тут родился ребенок — так что у меня новое празднование, палец в рот...

    Не буду комментировать задания, которые давал мне Черчесов после прошлого вызова. Замечаем, может, и вы тоже, что выгляжу на поле намного лучше. После игры Черчесов просто поздравил, ничего больше. Может, дал просто себя почувствовать в сборной, — передает слова Комличенко Sport24. 0

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