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    Газзаев: Против Шотландии наша сборная имела полное преимущество

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Бывший наставник российской сборной Валерий Газзаев рассказал о своих впечатлениях от матча команды со сборной Шотландии в отборе на Евро-2020.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «Против Шотландии наша сборная имела полное преимущество, владела игровым пространством, игра была практически в одни ворота. Хотя моментов было не так много в первом тайме, но это связано с тем, что в первый час игры шотландцы образцово и аккуратно вели оборонительные действия всей командой, пройти было трудно. Но после того, как они пропустили первый гол, у них появились зоны, а наши игроки здорово распоряжались мячом, использовали ситуации. После этого почти каждая наша атака приводила к опасным ситуациям. Прекрасная игра нашей сборной, поздравляю её с этим. Надеюсь, с Кипром сборная официально снимет все вопросы о выходе на турнир», — приводит слова специалиста «Чемпионат». 0

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