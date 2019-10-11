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    Газзаев с интересом рассмотрит предложение амбициозного клуба

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    Бывший главный тренер ЦСКА и зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном возвращении в футбол.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «Хочу сделать акцент на двух моментах. Первое: я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Слежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта.

    Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть. На протяжении практически всей своей тренерской карьеры я работал с командами, которые боролись только за самые высокие места, за участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

    Так было и в московском "Динамо" в начале 1990-х, и в "Алании" середины 90-х, и в ЦСКА, и в киевском "Динамо". В этих клубах всегда ставились самые амбициозные задачи, и все стремились достичь наивысших результатов.

    И второе. Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе, и для меня большая честь — заниматься делами государственного масштаба.

    Госдума является важнейшем направлением государственной власти и ориентирована на решение политических, социально-экономических, культурных и спортивных вопросов.

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    • Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ — в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению.

    Задача депутатов Госдумы — контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям. И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0

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