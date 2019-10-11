Черчесов: В игре с Кипром Россия будет настраиваться на победу

Главный тренер сборной России— о победе над командой Шотландии (4:0) в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

«Я не знал, как сыграли команды Кипра с Казахстаном, знаю, что мы выиграли 4:0. Теперь у нас задача проанализировать нашу игру, четко понять с кем и как мы играем, исходя из этого будет выбран состав. Есть игра сборных, и мы будем настраиваться на победу. Нам нужно решать свои задачи.

Баринов уже выходил несколько раз, мы постепенно встраиваем новых игроков в команду. Тем более у нас есть травмированные. С чистого листа играть сложно, однако к концу он вошел в игру и даже позволял себе лишнее. Могу поздравить его с дебютом, а также Комличенко», — сказал наставник в интервью Матч ТВ.

Сборная России с 18 очками располагается на второй строчке в группе I и уже 13 октября в матче с Кипром в Никосии может завоевать путевку в финальную часть чемпионата Европы. Для этого команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть. 0