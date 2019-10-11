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    Бышовец: Сборной России не стоит обольщаться победами над слабыми командами

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал разгромную победу сборной России в матче седьмого тура отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией (4:0).

    Анатолий Бышовец
    Анатолий Бышовец

    «Во втором тайме команда вышла совсем с другим настроем, главное, что увеличились скорости. Сборная Шотландии за весь матч не имела ни одного шанса, чтобы поразить наши ворота. Не надо обольщаться по поводу достигнутых побед, это победы над слабыми командами. Ни зависти, ни радости большой это не вызывает, думаю, что матч со сборной Кипра будет несколько сложнее.

    Никто не сомневался в том, что у нас есть достаточно преимуществ перед шотландцами. Некоторое благодушие и недооценка в первом тайме не позволили забить. Сборная Шотландии качественно улучшила организацию игры по сравнению с первым матчем. В первом тайме было очень мало голевых моментов», — цитирует Бышовца ТАСС.

    Сборная России одержала шестую победу подряд и набрала 18 очков. Команда может решить вопрос с путевкой на Евро-2020 уже в следующей встрече.

    В матче восьмого тура россияне на выезде встретятся с Кипром 13 октября. Победа или ничья в этой встрече выведет сборную России в финальный турнир. 0

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