Бензема: Скоро заиграем на очень высоком уровне

Нападающий мадридскогодал интервью, в котором он рассказал о предстоящих планах команды. Слова футболиста привод официальный сайт «сливочных».

«Всегда приятно получить приз от болельщиков, мы играем ради них, так что я очень доволен. Чувствую себя очень хорошо, как и вся команда.

Понемногу команда улучшается и скоро будет играть на очень высоком уровне, что может позволить нам выигрывать в каждом матче.

К следующим матчам подходим с мыслями, что в футбол не бывает легких игр. Октябрь — очень важный месяц для "Реала", поскольку вернулась Лига чемпионов. Нам предстоит три очень сложных матча, но мы к ним готовы», — заявил Бензема в интервью клубной пресс-службе. 0