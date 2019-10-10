Словакия — Уэльс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.10.2019)

Составы команд:
«Словакия»: Мартин Дубравка, Norbert Gyomber, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Петер Пекарик, Станислав Лоботка, Марек Гамшик, Юрай Куцка, Роберт Мак, Роберт Боженик, Альберт Русняк.
«Уэльс»: Уэйн Хеннесси, Бен Дэвис, Joe Rodon, Коннор Робертс, Томас Локьер, Jonathan Williams, Даниэль Джеймс, Джо Аллен, Этан Ампаду, Гарет Бэйл, Kieffer Moore.
Предыдущий матч соперников: «Уэльс» — «Словакия» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.