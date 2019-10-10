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    Черышев остался в запасе сборной России на матч с Шотландией

    Россия — Шотландия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Стали известны составы сборных России и Шотландии на матч квалификации Евро-2020.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Встреча группы I, которая пройдет в Москве, начнется в 21:45 по московскому времени.

    Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.

    Запасные: Лунёв, Джанаев, Игнатьев, Беляев, Черышев, Бакаев, Ахметов, Кузяев, Караваев, Комличенко, Чистяков, Петров.

    Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Берк, Макгрегор, Фрейзер.

    Запасные: Маклафилин, Макгилливрей, Финдлей, Галлахер, Расселл, Форрест, Армстронг, Шенклэнд, Кристи, О’Доннелл, Тейлор.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на ее победу — 1.45, тогда как на успех Шотландии — 9.70. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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