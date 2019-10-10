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    «Россия» — «Шотландия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Россия — Шотландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.10.2019)

    Евро-2020 Сборная России
    В 21:45 в группе I квалификации Евро-2020 начнётся матч «Россия» — «Шотландия».

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    Составы команд:

    «Россия»: Гилерме, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Александр Головин, Артём Дзюба, Алексей Ионов.

    «Шотландия»: Дэвид Маршалл, Лиам Палмер, Чарльз Малгрю, Эндрю Робертсон, Michael Devlin, Роберт Снодграсс, Джон Флек, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Оливер Бёрк, Райан Фрейзер.

    Предыдущий матч соперников: «Шотландия» — «Россия» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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