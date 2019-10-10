Россия — Шотландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.10.2019)

Составы команд:
«Россия»: Гилерме, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Александр Головин, Артём Дзюба, Алексей Ионов.
«Шотландия»: Дэвид Маршалл, Лиам Палмер, Чарльз Малгрю, Эндрю Робертсон, Michael Devlin, Роберт Снодграсс, Джон Флек, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Оливер Бёрк, Райан Фрейзер.
Предыдущий матч соперников: «Шотландия» — «Россия» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.