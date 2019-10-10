Филипп: Хочу помочь «Динамо» добиться успеха

Нападающий московскогорассказал о причине, по которой он переехал в столичный клуб. Слова футболиста приводит VTBRussia.

«Первая реакция на предложение "Динамо"? Я подумал: "О'кей, 'Динамо' Москва". Посмотрел на турнирную таблицу российской лиги последних сезонов. Узнал, что несколько лет назад команда вылетала в первую лигу, что прошлый сезон тоже получился непростым с точки зрения "борьбы за выживание". После этого мне позвонил главный тренер "Динамо". Сказал, что ему нравится мой игровой стиль. Я почувствовал, что во мне действительно нуждаются? а это для меня очень важно. Это главная причина, почему я здесь. Сейчас у "Динамо" непростой период, но я очень хочу помочь клубу добиться успеха», — заявил немецкий форвард. 0