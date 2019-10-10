Македония — Словения. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.10.2019)

Составы команд:
«Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Кире Ристевски, Элиф Элмас, Бобан Николов, Ариян Адеми, Эгзиян Алиоски, Stefan Spirovski, Илия Несторовски, Горан Пандев.
«Словения»: Ян Облак, Миха Мевля, Юре Балковец, Альяж Струна, Петар Стоянович, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Rene Krhin, Роман Безьяк, Беньямин Вербич, Андраж Шпорар.
Предыдущий матч соперников: «Словения» — «Македония» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.