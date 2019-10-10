Латвия — Польша. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.10.2019)

Составы команд:
«Латвия»: Андрис Ванин, Виталий Максименко, Виталий Ягодинскис, Марцис Ошс, Каспарс Дубра, Олег Лайзанс, Janis Ikaunieks, Ритварс Ругинс, Денис Ракель, Мартиньш Кигурс, Владислав Гутковский.
«Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Мацей Рыбусь, Томаш Кендзёра, Матеуш Клих, Себастьян Шиманьски, Пётр Зелиньски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Роберт Левандовски.
Предыдущий матч соперников: «Польша» — «Латвия» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.