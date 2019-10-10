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    Кипр одержал волевую победу в матче с Казахстаном

    Евро-2020
    В рамках квалификации к Евро-2020 сборная Кипра на выезде выиграла у сборной Казахстана. Гости по ходу встречи проигрывали.

    Сборная Кипра занимает третье место в группе I
    Сборная Кипра занимает третье место в группе I

    Первый гол в матче зрители увидели на 34 минуте. Хозяева исполнили угловой с правого фланга и после удара головой в исполнении Малого, мяч угодил в штангу, а затем отскочил в сторону Ерланова, который в подкате выиграл борьбу у защитника и затолкал мяч в сетку.

    Киприоты ответили только на 73 минуте. Шполярич с левого фланга сделал навес, на который откликнулся Сотериу.

    Дожали казахов на 84 минуте. С правого фланга прострельную передачу сделал Кости. Мяч никто не смог остановить, и он дошел до дальней штаги, где снаряд в сетку загнал Иоанну.

    Кипр обогнал Казахстан в турнирной таблице группы I. Теперь кипрский коллектив имеет 20 очков, а казахи имеют лишь 7 набранных баллов.

    Евро-2020. Квалификация
    Казахстан — Кипр
    Голы: 1:0 — 34 Ерланов, 1:1 — 73 Сотериу, 1:2 — 84 ИоаннуКазахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен (Федин, 80), Куат (Тагыберген, 90), Перцух, Исламхан, Вороговский, Ерланов, Жангылышбай (Хижниченко, 61)Кипр: Панаги, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Кости, Артиматас, Кирьяку, Папулис (Маргаса, 88), Меркис (Шполярич, 62), Сотериу, Минтиккис (Захариу, 46)Предупреждения: Суюмбаев (4), Меркис (26), Исламхан (26), Ерланов (39), Минтиккис (44), Абикен (50), Куат (64), Перцух (72)
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