Кипр одержал волевую победу в матче с Казахстаном

Сборная Кипра занимает третье место в группе I
iefimerida.gr
Первый гол в матче зрители увидели на 34 минуте. Хозяева исполнили угловой с правого фланга и после удара головой в исполнении Малого, мяч угодил в штангу, а затем отскочил в сторону Ерланова, который в подкате выиграл борьбу у защитника и затолкал мяч в сетку.
Киприоты ответили только на 73 минуте. Шполярич с левого фланга сделал навес, на который откликнулся Сотериу.
Дожали казахов на 84 минуте. С правого фланга прострельную передачу сделал Кости. Мяч никто не смог остановить, и он дошел до дальней штаги, где снаряд в сетку загнал Иоанну.
Кипр обогнал Казахстан в турнирной таблице группы I. Теперь кипрский коллектив имеет 20 очков, а казахи имеют лишь 7 набранных баллов.
Евро-2020. Квалификация
Казахстан — Кипр
Голы: 1:0 — 34 Ерланов, 1:1 — 73 Сотериу, 1:2 — 84 ИоаннуКазахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен (Федин, 80), Куат (Тагыберген, 90), Перцух, Исламхан, Вороговский, Ерланов, Жангылышбай (Хижниченко, 61)Кипр: Панаги, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Кости, Артиматас, Кирьяку, Папулис (Маргаса, 88), Меркис (Шполярич, 62), Сотериу, Минтиккис (Захариу, 46)Предупреждения: Суюмбаев (4), Меркис (26), Исламхан (26), Ерланов (39), Минтиккис (44), Абикен (50), Куат (64), Перцух (72)