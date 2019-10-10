Кипр одержал волевую победу в матче с Казахстаном

В рамках квалификации к Евро-2020 сборнаяна выезде выиграла у сборной. Гости по ходу встречи проигрывали.

Сборная Кипра занимает третье место в группе I iefimerida.gr LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Первый гол в матче зрители увидели на 34 минуте. Хозяева исполнили угловой с правого фланга и после удара головой в исполнении Малого, мяч угодил в штангу, а затем отскочил в сторону Ерланова, который в подкате выиграл борьбу у защитника и затолкал мяч в сетку.

Киприоты ответили только на 73 минуте. Шполярич с левого фланга сделал навес, на который откликнулся Сотериу.

Дожали казахов на 84 минуте. С правого фланга прострельную передачу сделал Кости. Мяч никто не смог остановить, и он дошел до дальней штаги, где снаряд в сетку загнал Иоанну.

Кипр обогнал Казахстан в турнирной таблице группы I. Теперь кипрский коллектив имеет 20 очков, а казахи имеют лишь 7 набранных баллов.