Игнатьев: Цель сборной России — набрать шесть очков в матчах с Шотландией и Кипром

Владислав Игнатьев
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«Не знаю, на какой позиции буду играть в сборной — где скажут, там и выйду. Очень хочется помочь национальной команде, если мне предоставят такую возможность.
Наша цель — набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро», — цитируют Игнатьева «Известия».
Для гарантированного выхода в финальную стадию Евро-2020 подопечным Станислава Черчесова достаточно набрать пять очков в оставшихся четырех матчах отборочного турнира.
Сборная России 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с Шотландией, а через три дня в Никосии проведет матч с Кипром. 0