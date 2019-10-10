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    Игнатьев: Цель сборной России — набрать шесть очков в матчах с Шотландией и Кипром

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Защитник сборной России Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра.

    Владислав Игнатьев
    Владислав Игнатьев

    «Не знаю, на какой позиции буду играть в сборной — где скажут, там и выйду. Очень хочется помочь национальной команде, если мне предоставят такую возможность.

    Наша цель — набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу выхода на Евро», — цитируют Игнатьева «Известия».

    Для гарантированного выхода в финальную стадию Евро-2020 подопечным Станислава Черчесова достаточно набрать пять очков в оставшихся четырех матчах отборочного турнира.

    Сборная России 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с Шотландией, а через три дня в Никосии проведет матч с Кипром. 0

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