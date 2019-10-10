Хорватия — Венгрия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.10.2019)

Составы команд:
«Хорватия»: Доминик Ливакович, Деян Ловрен, Домагой Вида, Борна Баришич, Тин Едвай, Анте Ребич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Иван Перишич, Иван Ракитич, Бруно Петкович.
«Венгрия»: Петер Гулачи, Гергэ Ловренчич, Михай Корхут, Тамаш Кадар, Вилли Орбан, Балаж Джуджак, Ласло Кляйнхайслер, Роланд Шаллаи, Mate Vida, Давид Хольман, Адам Салаи.
Предыдущий матч соперников: «Венгрия» — «Хорватия» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.