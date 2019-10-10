Белоруссия — Эстония. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.10.2019)

Составы команд:
«Белоруссия»: Александр Гутор, Sergey Politevich, Денис Поляков, Александр Мартынович, Sergey Matveychik, Станислав Драгун, Evgeniy Yablonski, Игорь Стасевич, Иван Маевский, Pavel Savitskiy, Максим Скавыш.
«Эстония»: Сергей Лепметс, Кен Калласте, Nikita Baranov, Тайо Тенисте, Владислав Крейда, Сергей Зенёв, Хенрик Оямаа, Константин Васильев, Маттиас Кяйт, Карол Метс, Эрик Сорга.
Предыдущий матч соперников: «Эстония» — «Белоруссия» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.