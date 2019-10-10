Австрия — Израиль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.10.2019)

Составы команд:
«Австрия»: Чичан Станкович, Мартин Хинтереггер, Андреас Ульмер, Александар Драгович, Стефан Пош, Валентин Лацаро, Юлиан Баумгартлингер, Штефан Ильзанкер, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Марко Арнаутович.
«Израиль»: Офир Марсиано, Лоай Таха, Талеб Тавата, Элазар Даса, Хатем Абд Эль-Хамид, Бибрас Натхо, Eitan Tibi, Нир Биттон, Мунас Даббур, Эран Захави, Манор Соломон.
Предыдущий матч соперников: «Израиль» — «Австрия» 4:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.