Адиев ушел из «Ахмата» через десять дней после назначения

на своей странице в Instagram заявил об уходе из тренерского штаба «Ахмата».

Специалист 30 сентября был назначен ассистентом нового главного тренера Игоря Шалимова, заменившего Рашида Рахимова.

«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера "Ахмата". Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды.

Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом, кроме "Ахмата". Здесь — дома — я слишком пропускаю все через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде и главному тренеру.

Кроме того, все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером "Ахмата", не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех. Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице.

Решение для меня непростое еще и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своё дело.

После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло мое решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами», — написал Адиев. 0