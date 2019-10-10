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    Адиев ушел из «Ахмата» через десять дней после назначения

    Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Магомед Адиев на своей странице в Instagram заявил об уходе из тренерского штаба «Ахмата».

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев

    Специалист 30 сентября был назначен ассистентом нового главного тренера Игоря Шалимова, заменившего Рашида Рахимова.

    «Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера "Ахмата". Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды.

    Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом, кроме "Ахмата". Здесь — дома — я слишком пропускаю все через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде и главному тренеру.

    Кроме того, все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером "Ахмата", не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех. Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице.

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    • Решение для меня непростое еще и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своё дело.

    После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло мое решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами», — написал Адиев. 0

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