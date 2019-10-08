Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

назначен исполняющим обязанности главного тренера, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Новиков с мая 2019 года руководил молодежной командой «Динамо». Москвичи возглавляют турнирную таблицу в чемпионате молодежных команд РПЛ. Пока 38-летний специалист будет совмещать две должности.

«Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы», — заявил гендиректор «Динамо» Юрий Белкин.

Дмитрий Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ. 0