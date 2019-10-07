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    Вальверде: У «Барселоны» было больше моментов по сравнению с «Севильей»

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал оценку разгромной победе над «Севильей» (4:0) в матче восьмого тура испанской Ла Лиги.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Результат достигнут. У нас было больше моментов по сравнению с соперником. Смогли пройти через сложные матчи. Теперь нам лучше, мы гораздо счастливее.

    Я не знал, что Месси забил первый гол в сезоне. Он всегда так много забивает, что я даже не думал об этом.

    Дембеле? Не знаю, что он сказал судье, чтобы его удалили, но не думаю, что фраза была длинной. Нечасто услышишь, чтобы он говорил по-испански», — цитирует Вальверде El Chiringuito.

    «Барселона» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Примеры. «Сине-гранатовые» отстают от «Реала» на два очка. «Севилья» занимает шестую позицию (13 баллов). 0

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