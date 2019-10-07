Вальдес покинул пост тренера юношеской команды «Барселоны»

«Барселона» на своем официальном сайте сообщила об уходес поста тренера юношеской команды каталонского клуба.

Вальдес возглавил команду в июле, подписав контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у тренера юношеской команды возникли разногласия с Патриком Клюйвертом, определяющим политику клуба в отношении команд различных возрастных групп.

Место Вальдеса в каталонском клубе занял Артига Франк.

Вальдес выступал за главную команду «Барселоны» с 2002 по 2014 год, сыграл более 500 матчей, стал шестикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. 0