Широков: Крал и Тиль пока ни о чем, никакого впечатления не производят

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил игру полузащитников красно-белых Алекса Крала и Гуса Тиля в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Оба пока ни о чем, никакого впечатления не производят. Особенно это касается Крала. Не думаю, что его взяли для того, чтобы он бегал и набирал километраж», — отметил Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также экс-хавбек сборной России прокомментировал возможное назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

«У него нет опыта, а "Спартак" считается одним из топ-клубов страны. Нужен тренер, который вернет былой лоск.

Новый гендиректор собирается пригласить человека, который ему понятен? Это не является аргументом для назначения. Есть много людей, которые могут быть понятны генеральному директору и спортивному директору.

Тедеско для меня непонятен, да, думаю для многих. Именно как главный тренер, который сможет вернуть клубу былое величие», — сказал Широков. 0