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    Шарлия: «Ростов» припарковали автобус у ворот и контратаковал

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    Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия остался недовольным итогами матча с «Ростовом» (1:3) в 12-м туре чемпионата России.

    Звонимир Шарлия
    Звонимир Шарлия

    «Просто неудачный день. Не реализовали много моментов, а у соперника все залетало.

    Гогуа только восстановился после травмы. Это нормально, если долго не играл и не тренировался.

    В эпизоде с первым гол все потеряли Байрамяна. Не знаю, что случилось. Это был сюрприз для нас.

    Не хочу говорить, то у нас есть какие-то проблемы на стандартах. Дело не в качестве игроков, а в концентрации, наверное. Надо работать над этим.

    Мы контролировали весь матч, атаковали. Они припарковали автобус у ворот и контратаковали. Возможно, это умно.

    Но наша команда сильнее, да и играли мы лучше. Просто не повезло», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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