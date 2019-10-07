Шарлия: «Ростов» припарковали автобус у ворот и контратаковал

Защитник ЦСКАостался недовольным итогами матча с(1:3) в 12-м туре чемпионата России.

«Просто неудачный день. Не реализовали много моментов, а у соперника все залетало.

Гогуа только восстановился после травмы. Это нормально, если долго не играл и не тренировался.

В эпизоде с первым гол все потеряли Байрамяна. Не знаю, что случилось. Это был сюрприз для нас.

Не хочу говорить, то у нас есть какие-то проблемы на стандартах. Дело не в качестве игроков, а в концентрации, наверное. Надо работать над этим.

Мы контролировали весь матч, атаковали. Они припарковали автобус у ворот и контратаковали. Возможно, это умно.

Но наша команда сильнее, да и играли мы лучше. Просто не повезло», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0