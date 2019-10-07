«Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС

Состоялись матчи заключительного, 34-го тура регулярного чемпионата МЛС. Лидер сезонапобедилсо счетом 3:1 благодаря хет-трику Карлоса Велы<. Таким образом, калифорнийцы завершили сезон на первом месте, в итоге набрав 72 очка, что стало лучшим результатом за время существования лиги.

«Лос-Анджелес» пропустит первый раунд плей-офф на правах победителя конференции. Это же относится и к «Нью-Йорку Сити», ставшему первым на Востоке.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в заключительном матче регулярного сезона проиграл на выезде «Хьюстон Динамо» — 2:4. Один из голов за «Гэлакси» забил Златан Ибрагимович.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела с с 34 мячами в активе. На втором месте нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович — 30 голов.

Все пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

Западная конференция

«Сиэтл Саундерз» — «Даллас»

«Реал Солт-Лейк» — «Портленд Тимберз»

«Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

Восточная конференция

«Атланта Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн»

«Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллз»

«Торонто» — «Ди-Си Юнайтед». 0