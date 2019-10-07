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    «Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС

    MLS
    Состоялись матчи заключительного, 34-го тура регулярного чемпионата МЛС. Лидер сезона «Лос-Анджелес» победил «Колорадо» со счетом 3:1 благодаря хет-трику Карлоса Велы<. Таким образом, калифорнийцы завершили сезон на первом месте, в итоге набрав 72 очка, что стало лучшим результатом за время существования лиги.

    Карлос Вела
    Карлос Вела

    «Лос-Анджелес» пропустит первый раунд плей-офф на правах победителя конференции. Это же относится и к «Нью-Йорку Сити», ставшему первым на Востоке.

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в заключительном матче регулярного сезона проиграл на выезде «Хьюстон Динамо» — 2:4. Один из голов за «Гэлакси» забил Златан Ибрагимович.

    Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела с с 34 мячами в активе. На втором месте нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович — 30 голов.

    Все пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

    Западная конференция

    «Сиэтл Саундерз» — «Даллас»
    «Реал Солт-Лейк» — «Портленд Тимберз»
    «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Восточная конференция

    «Атланта Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн»
    «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
    «Торонто» — «Ди-Си Юнайтед». 0

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