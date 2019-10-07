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    Мамаев отметил теплый прием в «Ростове»

    Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Полузащитник Павел Мамаев рассказал своей жене Алане, почему решил продолжить карьеру в «Ростове».

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    «Футбол — это вообще моя жизнь. Вся моя жизнь — это футбол. Футбол — то, что делает меня по-настоящему счастливым. Без футбола я вообще не могу.

    В "Ростове" в первую очередь меня поразила первая моя встреча с руководством и с главным тренером. Я не ожидал такой встречи. Эмоционально, наверное, не был готов, что люди настолько заинтересованы будут. Это было настолько тепло, искренне, от души, что я даже как-то встал в ступор. Было безумно приятно.

    И они после первой встречи, после разговора заставили меня прям очень сильно задуматься, чтобы перейти в "Ростов". Это был один из ключевых моментов в принятии решения.

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    • Потом уже, поговорив с ними, я более стал интересоваться командой, клубом. Понял, что клуб на данный момент выстраивается очень серьезного уровня. Показатели сейчас в турнирной таблице очень хорошие. По игре очень сильно, считаю, выглядит сейчас "Ростов", я был на матче с "Динамо".

    Состав очень серьезный, руководители… Амбициозный тренер, который, я вижу, дает и результат, и ставит очень хорошую игру», — сказал Мамаев. 0

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