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    Агент: Луческу готов принять предложение «Динамо»

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    Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского тренера Мирчи Луческу, рассказал о переговорах тренера с московским «Динамо».

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Переговоры, наверное, слишком громко сказано. "Динамо" просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идёт.

    "Динамо" заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в "Зените", — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за "Динамо" последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад», — сказал Запорожану «Чемпионату», добавив, что руководство «Динамо» сообщало тренеру об амбициозном проекте еще весной.

    Запорожану отметил, что Луческу хотел бы закончить свою карьеру «на мажорной ноте» в московском «Динамо».

    «Очень трудно оценить шансы назначения Мирчи в "Динамо", так как мы не знаем, с кем еще клуб ведет переговоры. Нам обозначили цели, и мы готовы принять предложение "Динамо". Что касается возраста, то пример Юрия Сёмина показывает, что возраст не дает повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от "Динамо" окончательного решения», — резюмировал агент.

    Напомним, последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале. 0

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