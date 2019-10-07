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    Лопетеги: «Севилья» сыграла смело против «Барселоны», но в итоге была наказана

    Примера Футбол Испании Барселона Севилья Календарь Примеры
    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги прокомментировал разгромное поражение от «Барселоны» в матче чемпионата Испании (0:4).

    Юлен Лопетеги
    Юлен Лопетеги

    «Сокрушительное и незаслуженное поражение. Мы делали все очень хорошо, играли смело, пытались воплотить на поле то, над чем работали. Но чтобы победить на "Камп Ноу", нужно не просто выполнять все грамотно, но и иметь немного удачи», — цитирует Лопетеги Marca.

    «Барселона» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Примеры. «Сине-гранатовые» отстают от «Реала» на два очка. «Севилья» занимает шестую позицию (13 баллов).

    В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром» (19 октября), а «Севилья» дома примет «Леванте» (20 октября). 0

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