Ещенко: Что изменилось с приходом Кузнецова? Ничего

Защитник «Спартака»поделился впечатлениями после поражения от(1:2) в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Ну вышли, наверное, испугались, нелепые голы получили. Много молодых и новых футболистов у нас. Тут и психологическое давление играет. Болельщики то поддерживают, то не поддерживают.

Конечно, в такой ситуации будет то падение, то подъем. В этой игре мы все-таки взяли под свой контроль мяч. Играли более организованно, проводили длинные передачи. Могли еще забить.

Почему не воспользовались численным преимуществом? Я же говорю, может, в силу неопытности, может, хотели быстрее отыграться.

Ничего не поменялось в игре. Сделали тактические замены. Вместо одной модели поставили другую.

Что изменилось с приходом нового тренера? Да ничего не изменилось», — приводит слова футболиста Sportbox.ru.

Напомним, что по итогам 12-го тура красно-белые имеют 14 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. 0