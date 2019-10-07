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    Ещенко: Что изменилось с приходом Кузнецова? Ничего

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    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями после поражения от «Краснодара» (1:2) в рамках 12-го тура чемпионата России.

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    «Ну вышли, наверное, испугались, нелепые голы получили. Много молодых и новых футболистов у нас. Тут и психологическое давление играет. Болельщики то поддерживают, то не поддерживают.

    Конечно, в такой ситуации будет то падение, то подъем. В этой игре мы все-таки взяли под свой контроль мяч. Играли более организованно, проводили длинные передачи. Могли еще забить.

    Почему не воспользовались численным преимуществом? Я же говорю, может, в силу неопытности, может, хотели быстрее отыграться.

    Ничего не поменялось в игре. Сделали тактические замены. Вместо одной модели поставили другую.

    Что изменилось с приходом нового тренера? Да ничего не изменилось», — приводит слова футболиста Sportbox.ru.

    Напомним, что по итогам 12-го тура красно-белые имеют 14 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. 0

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