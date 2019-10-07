Дембеле могут дисквалифицировать за критику в адрес арбитра

Нападающийможет быть дисквалифицирован на два ближайших матча Примеры, сообщает Marca.

22-летний форвард был удален в матче восьмого тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) за критику в адрес главного арбитра встречи Антонио Мигеля Матео Лаоса. В концовке матча Дембеле активно жестикулировал перед судьей, а также сказал ему, что он «очень плох.

Игрок может быть наказан дисквалификацией на две игры чемпионата. Таким образом, он может пропустить матч против "Реала", который пройдет 26 октября, и точно не сможет принять участия в игре следующего тура Ла Лиги против "Эйбара". 0