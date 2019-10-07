Черчесов пожелал «Спартаку» и «Динамо» определиться с тренерами

Станислав Черчесов
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«Что хотел бы сказать — важно, чтобы "Динамо" и "Спартак" определились с тренером. А то ведь из "Динамо" ни одного человека в сборной нет. Наверное, это не случайно, игроки не показывают свой уровень.
В прессе называются разные кандидаты — молодые, опытные. Например, Валерий Газзаев. Его авторитет не подвергается сомнению. Главное, чтобы клубы определились, потому что мы зависим от клубов.
Не принципиально, кто возглавит "Спартак": иностранец или россиянин. Главное, чтобы был тренер, чтобы он давал результат, и игроки в сборную приезжали готовые», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс». 0