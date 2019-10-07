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    Черчесов пожелал «Спартаку» и «Динамо» определиться с тренерами

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что национальная команда зависит от клубов, поэтому пожелал, чтобы «Спартак» и «Динамо» получили новых наставников.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Что хотел бы сказать — важно, чтобы "Динамо" и "Спартак" определились с тренером. А то ведь из "Динамо" ни одного человека в сборной нет. Наверное, это не случайно, игроки не показывают свой уровень.

    В прессе называются разные кандидаты — молодые, опытные. Например, Валерий Газзаев. Его авторитет не подвергается сомнению. Главное, чтобы клубы определились, потому что мы зависим от клубов.

    Не принципиально, кто возглавит "Спартак": иностранец или россиянин. Главное, чтобы был тренер, чтобы он давал результат, и игроки в сборную приезжали готовые», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс». 0

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