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    Кузнецов: Нужно всё переосмыслить, проанализировать

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    В матче 12 тура РПЛ «Спартак» на выезде с минимальным отрывом уступил «Краснодару». Тренер «красно-белых» Сергей Кузнецов выразил свои мысли по этому результату.

    Сергей Кузнецов и Гус Тиль
    Сергей Кузнецов и Гус Тиль

    «Наверное, неудачное начало матча связано с той атмосферой, которая была из-за череды неудач. Как бы ни настраивали команду, что нужно играть с первых до последних минут, мы, к сожалению, провалили начало. Потом ребята пришли в себя. Меня порадовало, что ни у кого из вышедших в стартовом составе не было безразличия. Даже проигрывая 0:2, мы постарались вытянуть этот матч. Считаю, были близки к этому, но мои замены пошли не на пользу команде. Я хотел добавить свежести в атакующей стадии и постараться додавить, но замены не сработали. Конечно, хотелось видеть от этих ребят большее.

    Я бы не сказал, что дело в физическом состоянии тех, кто вышел на замену. Всё-таки Тиль и Понсе до этого играли довольно много времени. Да, они тренировались всего по несколько дней, но если человек выходит на 20-25 минут, то он должен рвать и метать, вокруг него должно всё гореть. Вышел на замену — хочешь доказать, что достоин играть в основе, тем более в таком великом клубе, как 'Спартак'.

    Безразличие у футболистов? Что касается тех, кто смог выправить положение, у них абсолютно не было никакого безразличия. Наоборот, я благодарю ребят, которые в тяжелейшей ситуации смогли выправить игру и достойно смотрелись. А по заменам мы сделаем выводы, пообщаемся с этими ребятами. Впредь я не хотел бы видеть игроков, выходящих на поле и не отдающихся полностью.

    Пауза пойдёт нам на пользу. Нужно всё переосмыслить, проанализировать. Тем более мы надеемся, что все наши травмированные игроки уже к следующему туру подойдут в полной боевой готовности. Мы должны наконец-то уже выиграть», — цитирует Кузнецова «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер». 0

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