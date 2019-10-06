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    Широков: Весь футбол «Краснодара» держится на Ари

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    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы «Краснодара» в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Роман Широков
    Роман Широков

    «Весь футбол "Краснодара" держится на Ари, в команде много травмированных. Ушел Перейра, лицо команды в центре поля. Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.

    Перспективы Мусаева? Ничего серьезного не произошло, все понимают, что может ситуация выправиться в лучшую сторону, когда вернутся травмированные», — цитирует Широкова «Матч ТВ».

    Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 6 октября, и начнется в 19:00 мск. 0

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