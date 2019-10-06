Саутгемптон — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.10.2019)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Майя Йосида, Шейн Патрик Лонг, Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Райан Бертранд, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ангус Ганн, Ян Беднарек, Янн Валери.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Маркос Алонсо, Жоржиньо, N'Golo Kante, Тэмми Абрахам, Виллиан, Курт Зума, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Сесар Аспиликуэта, Фикайо Томори.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Саутгемптон» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.