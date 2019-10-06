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    «Саутгемптон» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.10.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Челси Календарь АПЛ
    В 16:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Челси».

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    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Майя Йосида, Шейн Патрик Лонг, Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Райан Бертранд, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ангус Ганн, Ян Беднарек, Янн Валери.

    «Челси»: Кепа Аррисабалага, Маркос Алонсо, Жоржиньо, N'Golo Kante, Тэмми Абрахам, Виллиан, Курт Зума, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Сесар Аспиликуэта, Фикайо Томори.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Саутгемптон» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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