«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 75-й минуте. Аллан выполнил отличную передачу на левый угол штрафной площади «МЮ», Виллемс подхватил мяч, обыграл Джеймса и Фреда.
Далее Джетро выполнил передачу к линии штрафной площади, а набежавший на мяч Мэттью Лонгстафф мощно пробил в левый угол ворот и не оставил шансов де Хеа на спасение.
Манкунианцы не выигрывают на протяжении трех туров. Они с девятью очками занимают 12-е место в таблице АПЛ.
«Ньюкасл» одержал вторую победу в чемпионате. «Сороки» с восемью баллами занимают 16-е место.
АПЛ. 8-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (0:0)
Гол: М.Лонгстафф, 72«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Кларк, Ласкеллес, Шер, Виллемс, Альмирон (Крафт, 90), М.Лонгстафф, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу, 83), Жоэлинтон (Кэрролл, 56)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот (Рохо, 60), Туанзебе, Магуайр, Янг (Чонг, 86), Перейра, Мактоминэй, Фред, Мата (Гринвуд, 66), Джеймс, РэшфордПредупреждения: Фред, 3. Йедлин, 15. Мактоминэй, 30. Шер, 47. Альмирон, 65. Рохо, 78