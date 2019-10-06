«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 8-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 75-й минуте. Аллан выполнил отличную передачу на левый угол штрафной площади «МЮ», Виллемс подхватил мяч, обыграл Джеймса и Фреда.

Далее Джетро выполнил передачу к линии штрафной площади, а набежавший на мяч Мэттью Лонгстафф мощно пробил в левый угол ворот и не оставил шансов де Хеа на спасение.

Манкунианцы не выигрывают на протяжении трех туров. Они с девятью очками занимают 12-е место в таблице АПЛ.

«Ньюкасл» одержал вторую победу в чемпионате. «Сороки» с восемью баллами занимают 16-е место.