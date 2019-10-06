Манчестер Сити — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.10.2019)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро, Родриго Эрнандес, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Эдерсон.
«Вулверхэмптон»: Рубен Невеш, Рауль Хименес, Патрик Кутроне, Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.