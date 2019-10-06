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    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.10.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В 16:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

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    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро, Родриго Эрнандес, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез, Жоау Канселу, Николас Отаменди, Эдерсон.

    «Вулверхэмптон»: Рубен Невеш, Рауль Хименес, Патрик Кутроне, Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

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