ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноОчередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти
  • 17:54
    • «Манчестер Сити» на «Этихаде» проиграл «Вулверхэмптону»
  • 18:30
    • «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль
  • 18:19
    • Тиль и Понсе остались в запасе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
  • 18:14
    • Гол Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»
  • 18:06
    • «Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»
    Все новости спорта

    «Лилль» поделил очки с «Нимом»

    «Лилль» — «Ним»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Лилль Ним Календарь Лиги 1
    В домашнем матче 9-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле сыграл вничью с «Нимом» — 2:2

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе гостей отметились Рено Рипар (с пенальти) и Кевин Денке. У хозяев голы на свой счет записали Лоик Реми и Виктор Осимен.

    «Лилль» остался на 5-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков. «Ним» — на 14-й строчке (9 очков).

    Следующим соперником «Нима» станет «Амьен», «Лилль» отправиться в гости к «Тулузе». Оба матча пройдут 19 октября.

    Лига 1. 9-й тур
    «Лилль» — «Ним» — 2:2 (1:1)
    Голы: Реми, 12 (1:0). Рипар, 45+5 — с пенальти (1:1). Денки, 71 (1:2). Осимен, 79 (2:2)«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Иконе (Араужу, 60), Шека (Сумаре, 72), Реми, Бамба (Юсуф Языджи, 61), Осимен«Ним»: Бернардони (Диас, 44), Мартинес, Мигель, Бриансон, Паке, До, Ферхат, Филиппото, Валлс (Сарр, 87), Рипар (Фомба, 75), ДенкиПредупреждения: Осимен, 39. Жозе Фонти, 45+3. Филиппото, 53. Андре, 73
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 17-23 сентября
  • 23/09/2019 в 20:05
    •
  • Прогноз
  • «Сент-Этьен» — «Лион»
  • 1.90
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ожидаем результативной битвы на «Сент-Джеймс Парк»
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Что покажет «Спартак» без Кононова в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Воспользуется ли «Торино» усталостью «Наполи»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент боя Бокс Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не билиСМИ — о бое Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко 14:400
  • 13:22
    • «Зенит» обыграл «Урал» в Екатеринбурге
  • 18:16
    • «Рома» и «Лацио» закончили матчи вничью. «Аталанта» обыграла «Лечче»
  • 15:25
    • Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП
    Хоккеисты «Монреаля» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва БобровскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 октября 09:130
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 18:41
    • «Лилль» поделил очки с «Нимом»
  • 17:33
    • Тим обыграл Циципаса в финале турнира в Пекине
  • 17:19
    • «Сельта» одолела «Атлетик» благодаря голу Аспаса
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 17:200
  • 12:07
    • Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания
  • 11:03
    • Джокович — победитель турнира в Токио
  • 10:52
    • «Валенсия» обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента клуба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие