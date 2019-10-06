«Лилль» — «Ним»: счет матча 1:2, обзор голов

В домашнем матче 9-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 2:2

В составе гостей отметились Рено Рипар (с пенальти) и Кевин Денке. У хозяев голы на свой счет записали Лоик Реми и Виктор Осимен.

«Лилль» остался на 5-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков. «Ним» — на 14-й строчке (9 очков).

Следующим соперником «Нима» станет «Амьен», «Лилль» отправиться в гости к «Тулузе». Оба матча пройдут 19 октября.