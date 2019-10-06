«Лилль» — «Ним»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе гостей отметились Рено Рипар (с пенальти) и Кевин Денке. У хозяев голы на свой счет записали Лоик Реми и Виктор Осимен.
«Лилль» остался на 5-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков. «Ним» — на 14-й строчке (9 очков).
Следующим соперником «Нима» станет «Амьен», «Лилль» отправиться в гости к «Тулузе». Оба матча пройдут 19 октября.
Лига 1. 9-й тур
«Лилль» — «Ним» — 2:2 (1:1)
Голы: Реми, 12 (1:0). Рипар, 45+5 — с пенальти (1:1). Денки, 71 (1:2). Осимен, 79 (2:2)«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Иконе (Араужу, 60), Шека (Сумаре, 72), Реми, Бамба (Юсуф Языджи, 61), Осимен«Ним»: Бернардони (Диас, 44), Мартинес, Мигель, Бриансон, Паке, До, Ферхат, Филиппото, Валлс (Сарр, 87), Рипар (Фомба, 75), ДенкиПредупреждения: Осимен, 39. Жозе Фонти, 45+3. Филиппото, 53. Андре, 73