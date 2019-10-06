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    Тиль и Понсе остались в запасе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

    «Краснодар» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Тренерские штабы «Краснодара» и «Спартака» назвали стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.

    Гус Тиль
    Гус Тиль

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг.

    Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон.

    Запасные: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, С. Бакаев, Глушенков, Тиль, Понсе.

    Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.97, на ничью — 4.00, тогда как на успех «Спартака» — 4.50.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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