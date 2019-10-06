ЦСКА — «Ростов»: счет матча 1:3, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от(1:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт гостями на 11-й минуте. Подача Норманна от угла поля нашла в центре штрафной ЦСКА свободного Хорена Байрамяна, который в падении с лёта пробил точно в угол ворот.

На 44-й минуте ростовчане провели быструю атаку с ходу, Шомуродов низом покатил мяч к штрафной на Байрамяна, который ударом с левой ноги отправил мяч в дальний угол ворот, оформив дубль.

А на 61-й минуте Байрамян передачей низом легко разрезал оборону ЦСКА, Эльдар Шомуродов принял мяч в штрафной ЦСКА и изящно перебросил вратаря.

Уже в компенсированное время ростовчане сфолили в штрафной против Федора Чалова. Никола Влашич реализовал назначенный за это нарушение пенальти, установив окончательный счет.

«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. 19 октября дончане сыграют в Петербурге с «Зенитом».

ЦСКА занимает четвертое место, отставая от лидера на одно очко. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Уфой».