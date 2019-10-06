ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноОчередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти
  • 17:54
    • «Манчестер Сити» на «Этихаде» проиграл «Вулверхэмптону»
  • 18:30
    • «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль
  • 18:19
    • Тиль и Понсе остались в запасе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
  • 18:14
    • Гол Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»
  • 18:06
    • «Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»
    Все новости спорта

    «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль

    ЦСКА — «Ростов»: счет матча 1:3, обзор голов

    РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов Календарь РПЛ
    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Ростова» (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями на 11-й минуте. Подача Норманна от угла поля нашла в центре штрафной ЦСКА свободного Хорена Байрамяна, который в падении с лёта пробил точно в угол ворот.

    На 44-й минуте ростовчане провели быструю атаку с ходу, Шомуродов низом покатил мяч к штрафной на Байрамяна, который ударом с левой ноги отправил мяч в дальний угол ворот, оформив дубль.

    А на 61-й минуте Байрамян передачей низом легко разрезал оборону ЦСКА, Эльдар Шомуродов принял мяч в штрафной ЦСКА и изящно перебросил вратаря.

    Уже в компенсированное время ростовчане сфолили в штрафной против Федора Чалова. Никола Влашич реализовал назначенный за это нарушение пенальти, установив окончательный счет.

    «Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. 19 октября дончане сыграют в Петербурге с «Зенитом».

    ЦСКА занимает четвертое место, отставая от лидера на одно очко. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Уфой».

    РПЛ. 12-й тур
    ЦСКА — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:2)
    Голы: Байрамян, 11 (0:1). Байрамян, 44 (0:2). Шомуродов, 61 (0:3). Влашич, 90+2 — с пенальти (1:3)ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Мариу Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Кучаев, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 67)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 58), Попов, Байрамян (Логашов, 77), Ионов (Саплинов, 85), ШомуродовПредупреждения: Глебов, 12. Мариу Фернандес, 30. Саплинов, 86
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова
  • 04:24
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Спартак»
  • 1.91
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ожидаем результативной битвы на «Сент-Джеймс Парк»
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Что покажет «Спартак» без Кононова в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Воспользуется ли «Торино» усталостью «Наполи»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент боя Бокс Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не билиСМИ — о бое Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко 14:400
  • 13:22
    • «Зенит» обыграл «Урал» в Екатеринбурге
  • 18:16
    • «Рома» и «Лацио» закончили матчи вничью. «Аталанта» обыграла «Лечче»
  • 15:25
    • Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП
    Хоккеисты «Монреаля» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва БобровскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 октября 09:130
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 17:33
    • Тим обыграл Циципаса в финале турнира в Пекине
  • 17:19
    • «Сельта» одолела «Атлетик» благодаря голу Аспаса
  • 17:04
    • «Барыс» одержал победу над «Северсталью»
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 17:200
  • 12:38
    • Кононов может возглавить греческий клуб
  • 12:07
    • Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания
  • 11:03
    • Джокович — победитель турнира в Токио
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие