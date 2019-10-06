Берг: Я доволен сегодняшним матчем, наша команда хорошо сыграла

Нападающий, который отметился результативным ударом в матче 12 тура РПЛ со «Спартаком», подвел итоги прошедшей встречи. Интервью футболиста опубликовал «Чемпионат».

«Было приятно забить первый гол на домашней арене. Я доволен сегодняшним матчем, наша команда хорошо сыграла. Первый тайм был довольно неплохим в нашем исполнении, за исключением разве что последних минут и пропущенного гола.

Если честно, не знаю, что можно сказать по поводу того, почему я так долго не забивал. Я не хочу придумывать себе какие-то оправдания. Тяжело, пропустив предсезонную подготовку, играть потом сразу на высоком уровне. Первые игры в начале сезона были против довольно сложных соперников, у меня тогда многое не получалось. Сейчас я играю с каждым матчем всё лучше и лучше. Я доволен собой. Я привык к такому сложному графику, когда приходится играть несколько игр в неделю. Конечно, хочу забивать больше мячей и всегда помогать своей команде.

Считаю, что "Спартак" очень сильная команда. Этот клуб очень популярен в России, у них много хороших игроков. Сейчас у них не очень хорошие времена. Ушёл в остатку один тренер, сейчас они ждут назначения другого. Я уверен, что эта команда вскоре прибавит, сейчас они занимают не своё место. Думаю, что в конце сезона они будут выше в таблице», — сказал Берг в своем интервью. 0