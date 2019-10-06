«Барселона» — «Севилья»: счет 4:0, обзор голов

Каталонскаяв матче 8 тура испанской Примеры «всухую» разгромиласо счетом 4:0.забил свой первый гол в сезоне.

Суарес набрал отличную форму. Футболист забил в последних трех матчах своей команды. В этот раз он воспользовался навесной передачей Семеду с левого фланга и ударом через себя отправил мяч в сетку.

На 32 минуте счет стал 2:0. Артур сделал проникающую передачу в штрафную «Севильи» на Видаля, который в подкате достал мяч и перевел его в ворота.

На этом голы в первом тайме не закончились. На 35 минуте Дембеле на скорости вошел в штрафную по левому флангу, убрал на замахе одного из защитников и пробил правой ногой в дальний угол.

Лионель Месси впервые после травмы забил на клубном уровне. Сделал он это со штрафного на 78 минуте. В своих лучших традициях аргентинец поднял мяч над стенкой и попал в ближнюю «девятку».

С 87 минуты матча пошли удаления. Сначала защитник «Барселоны» Араухо получил карточку за фол последней надежды. Затем на 88 минуте с поля был удален Дембеле.