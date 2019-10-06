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    «Барселона» разгромила «Севилью»

    «Барселона» — «Севилья»: счет 4:0, обзор голов

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    Каталонская «Барселона» в матче 8 тура испанской Примеры «всухую» разгромила «Севилью» со счетом 4:0. Месси забил свой первый гол в сезоне.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Суарес набрал отличную форму. Футболист забил в последних трех матчах своей команды. В этот раз он воспользовался навесной передачей Семеду с левого фланга и ударом через себя отправил мяч в сетку.

    На 32 минуте счет стал 2:0. Артур сделал проникающую передачу в штрафную «Севильи» на Видаля, который в подкате достал мяч и перевел его в ворота.

    На этом голы в первом тайме не закончились. На 35 минуте Дембеле на скорости вошел в штрафную по левому флангу, убрал на замахе одного из защитников и пробил правой ногой в дальний угол.

    Лионель Месси впервые после травмы забил на клубном уровне. Сделал он это со штрафного на 78 минуте. В своих лучших традициях аргентинец поднял мяч над стенкой и попал в ближнюю «девятку».

    С 87 минуты матча пошли удаления. Сначала защитник «Барселоны» Араухо получил карточку за фол последней надежды. Затем на 88 минуте с поля был удален Дембеле.

    Примера. 8 тур
    «Барселона» — «Севилья»
    Голы: 1:0 — 27 Суарес, 2:0 — 32 Видаль, 3:0 — 35 Дембеле, 4:0 — 78 Месси«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Пике, Видаль (Ракитич, 70), Артур (Бускетс, 65), де Йонг, Дембеле, Суарес, Месси«Севилья»: Вацлик, Каррису, Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Фернандо, Окампос, Оливер Торрес (Жордан, 46), Нолито (Мунир, 46), де Йонг (Эрнандес, 65)Предупреждения: Регилон (22), Каррису (34), Семеду (39), Дембеле (53), Суарес (64), Пике (85), Бускетс (88), Банега (90)Удаления: Араухо (87), Дембеле (88)
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