Широков: Пускай в «Динамо» сначала внутри разберутся, чего они хотят

Бывший спортивный директор «Динамо»прокомментировал отставку главного тренера бело-голубых

«Это вопрос к руководству, правильно или нет. Не было прогресса команды? Да ладно! Весь год вы говорили, что команда прогрессирует, дайте поработать, я что-то не понимаю…

А то все экспертное сообщество говорило, что "Динамо" прогрессировало от игры к игре, где-то у них не получается забить…

Кто должен возглавить "Динамо"? Пускай они сначала внутри разберутся, чего они хотят, и от этого нужно отталкиваться», — цитирует Широкова Sport24.ru.

Ранее стало известно после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0) главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов подал в отставку со своего поста. 0