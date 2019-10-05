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    Широков: Пускай в «Динамо» сначала внутри разберутся, чего они хотят

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    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков прокомментировал отставку главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «Это вопрос к руководству, правильно или нет. Не было прогресса команды? Да ладно! Весь год вы говорили, что команда прогрессирует, дайте поработать, я что-то не понимаю…

    А то все экспертное сообщество говорило, что "Динамо" прогрессировало от игры к игре, где-то у них не получается забить…

    Кто должен возглавить "Динамо"? Пускай они сначала внутри разберутся, чего они хотят, и от этого нужно отталкиваться», — цитирует Широкова Sport24.ru.

    Ранее стало известно после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0) главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов подал в отставку со своего поста. 0

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