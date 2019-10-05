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    «Ливерпуль» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ливерпуль — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.10.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Лестер Сити Календарь АПЛ
    В 17:00 в АПЛ начнётся матч «Ливерпуль» — «Лестер».

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    Составы команд:

    «Ливерпуль»: Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Адриан, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон, Харви Льюис Барнс, Рикарду Перейра, Вильфред Ндиди, Деннис Прает.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Лестер» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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