ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилОзил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?
  • 17:09
    • «Динамо» подтвердило отставку Хохлова
  • 17:00
    • «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону»
  • 16:45
    • Хохлов вновь подал в отставку — СМИ
  • 16:05
    • «Оренбург» в большинстве обыграл «Динамо»
  • 13:34
    • «Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче Шалимова
    Все новости спорта

    «Динамо» подтвердило отставку Хохлова

    Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Московское «Динамо» подтвердило отставку главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    Об этом сообщается на официальном сайте «Динамо».

    «Сегодня, после матча 12 тура РПЛ "Оренбург" — "Динамо" главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами», — говорится в заявлении.

    В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера команды.

    Напомним, Хохлов возглавлял «Динамо» с октября 2017 года.

    После двенадцати туров «Динамо» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Камнем на дно. «Динамо» получило очередную пробоину в Ростове
  • 29/09/2019 в 01:39
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Лестер»
  • 2.62
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Лестер» «Ливерпуль»?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • «Реалу» нужна уверенная домашняя победа
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Добудет ли «Уотфорд» первую победу в АПЛ?
  • «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гусев отметился первой шайбой в НХЛ Хоккей НХЛ. Дебютная шайба Гусева, разгромная победа «Вегаса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 октября 08:440
  • 17:33
    • ФНЛ: победа «Енисея», ничья «Чертаново» и «Спартака-2»
  • 16:34
    • «Сибирь» одолела «Нефтехимик»
  • 15:44
    • «Рубин» — «Тамбов»: известны стартовые составы команд
    Эсекиель Паласиос Футбол Паласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в ЕвропуДесять футболистов из Южной Америки, которые могут стать звездами мирового футбола Вчера в 13:060
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Лестер» сбить «Ливерпуль» с чемпионского темпа?
  • 3.32
    •
  • 13:58
    • ФНЛ: матчи в Хабаровске и Владивостоке завершились вничью
  • 13:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Куньлунь»
  • 13:03
    • «Оренбург» и «Динамо» назвали стартовые составы
    Джо Уиллок Футбол Воплощение мечты. Молодежь «Арсенала» повеселилась в Лиге Европы«Канониры» одержали крупную победу над бельгийским «Стандардом» Вчера в 16:190
  • 10:58
    • «Атлетико» планирует купить форварда «Валенсии»
  • 10:44
    • FIA утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2020
  • 08:57
    • «Ливерпулю» интересны футболисты «Аякса» и загребского «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие