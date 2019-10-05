«Динамо» подтвердило отставку Хохлова

Московскоеподтвердило отставку главного тренера команды

Об этом сообщается на официальном сайте «Динамо».

«Сегодня, после матча 12 тура РПЛ "Оренбург" — "Динамо" главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами», — говорится в заявлении.

В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера команды.

Напомним, Хохлов возглавлял «Динамо» с октября 2017 года.

После двенадцати туров «Динамо» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ. 0