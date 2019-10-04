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    Полузащитник «Локомотива» выбыл из строя на три недели

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    Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, получивший травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), выбыл из строя на три недели.

    Рифат Жемалетдинов
    Рифат Жемалетдинов

    Футболист повредил мышцу задней поверхности бедра.

    «У Жемалетдинова по данным МРТ диагностировано частичное повреждение одной из мышц задней поверхности бедра. Ориентировочные сроки восстановления составляют около трех недель.

    В сборную, понятно, он не едет, а будет восстанавливаться в медицинском центре команды в Баковке. Команда желает ему скорейшего выздоровления», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

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