Полузащитник «Локомотива» выбыл из строя на три недели

Рифат Жемалетдинов
globallookpress.com
Футболист повредил мышцу задней поверхности бедра.
«У Жемалетдинова по данным МРТ диагностировано частичное повреждение одной из мышц задней поверхности бедра. Ориентировочные сроки восстановления составляют около трех недель.
В сборную, понятно, он не едет, а будет восстанавливаться в медицинском центре команды в Баковке. Команда желает ему скорейшего выздоровления», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.
Напомним, что в октябре сборная России сыграет в квалификации Евро-2020 с Шотландией и Кипром. 0