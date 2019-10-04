Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России

В списке игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Шотландией и Кипром, произошли изменения, сообщает официальный сайт РФС.

Из-за травм в играх не смогут принять участие полузащитники Рифат Жемалетдинов и Роман Зобнин.

Вместе с тем вызовы в команду получили Владислав Игнатьев из «Локомотива» и Павел Могилевец из «Рубина».

Таким образом, полный список игроков выглядит следующим образом.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Владислав Игнатьев (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Павел Могилевец («Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва). 0