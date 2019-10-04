«Реалу» интересен Облак

Голкиперможет продолжить карьеру в, сообщает El Desmarque.

Согласно информации источника, в «королевском клубе» обеспокоены не лучшей игрой в текущем сезоне вратаря Тибо Куртуа. В связи с этим на «Сантьяго Бернабеу» рассматривают вариант с покупкой словенского голкипера «матрасников». «Сливочные» рассчитывают заманить 26-летнего футболиста выгодным личным контрактом и заплатить за него сумму отступных в размере € 120 млн.

В текущем сезоне Облак принял участие в 9 матчах на клубном уровне. На его счету 6 пропущенных мячей и 6 встреч на ноль.

Контракт вратаря с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. 0