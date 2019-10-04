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    Гендиректор «Зенита» назвал Маркизио «благородным доном»

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о решении Клаудио Маркизио завершить карьеру.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио

    «Радоваться нечему, когда игрок в 33 года завершает карьеру. Футболисты середины поля и нападения могут и в 36 выступать.

    К сожалению, травма не дала возможности Маркизио показать все свои способности, но мы ценим каждую проведенную им на поле минуту и каждое результативное действие. Главное, что он был членом команды.

    Казалось бы, он выиграл все, что можно, так чего переживать? Завершить карьеру — и ладно.

    Но Клаудио искренне переживал за эту ситуацию, испытывал неудобство и неудовольствие. Он приехал играть — а не мог. Когда шло восстановление, мы считали дни до его перехода в общую группу, а потом пришлось сделать операцию.

  • Маркизио объявил о завершении карьеры
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    • Знатоки футбола оценят всю карьеру Маркизио. Это благородный человек, благородный итальянский дон», — цитирует Медведева Sport24.ru. 0

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