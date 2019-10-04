Гендиректор «Зенита» назвал Маркизио «благородным доном»

Генеральный директор «Зенита»высказался о решениизавершить карьеру.

«Радоваться нечему, когда игрок в 33 года завершает карьеру. Футболисты середины поля и нападения могут и в 36 выступать.

К сожалению, травма не дала возможности Маркизио показать все свои способности, но мы ценим каждую проведенную им на поле минуту и каждое результативное действие. Главное, что он был членом команды.

Казалось бы, он выиграл все, что можно, так чего переживать? Завершить карьеру — и ладно.

Но Клаудио искренне переживал за эту ситуацию, испытывал неудобство и неудовольствие. Он приехал играть — а не мог. Когда шло восстановление, мы считали дни до его перехода в общую группу, а потом пришлось сделать операцию.

Знатоки футбола оценят всю карьеру Маркизио. Это благородный человек, благородный итальянский дон», — цитирует Медведева Sport24.ru. 0