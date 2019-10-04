Малком попросил болельщиков не беспокоиться по поводу его травмы

Полузащитник «Зенита»рассказал о своей травме и заявил, что сможет быстро восстановиться.

«Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке "Зенита", но сперва я должен полностью восстановиться. Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость.

Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников — они спрашивают, как мое здоровье, когда меня ждать в составе. Чувствую, что люди здесь заботятся обо мне и знают, что я могу помочь команде сотворить историю.

Мы отлично стартовали в Лиге чемпионов, надеюсь, продолжим побеждать и успешно выйдем из группы.

У меня деликатная травма — болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы.

Надеюсь, болельщики поддержат меня и помогут вернуться после травмы с тем же менталитетом, с которым я приехал в Петербург — с огромным желанием побеждать и приводить "Зенит" к титулам. Сейчас я думаю только о команде и, когда вернусь, отдам на поле максимум своих сил», — приводит слова Малкома РИА Новости.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе, но провел за петербуржцев всего два матча. 0